Milli Golfçüler İsveç ve İrlanda'da Turnuvaya Katılacak - Son Dakika
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Milli Golfçüler İsveç ve İrlanda'da Turnuvaya Katılacak

Milli Golfçüler İsveç ve İrlanda\'da Turnuvaya Katılacak

Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli golfçü Deniz Sapmaz İsveç'te düzenlenecek ANNIKA Avrupa organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek. Aynı zamanda, milli golfçü Mehmet Kazan ise İrlanda'da düzenlenecek olan Avrupa Engelliler Golf Birliği tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.

11.06.2024 11:11
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Milli golfçü Deniz Sapmaz İsveç'te, para milli golfçü Mehmet Kazan ise İrlanda'da turnuvaya katılacak.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Hestra şehrinde düzenlenecek ANNIKA Avrupa organizasyonu 13 Haziran'a kadar sürecek ve 22 ülkeden 78 kadın sporcu katılacak. Türkiye'yi bu turnuvada 18 yaş kategorisinde milli sporcu Deniz Sapmaz temsil edecek.

Avrupa Engelliler Golf Birliği tarafından düzenlenen ve bugün başlayacak İrlanda Açık Turnuvası'na 7 ülkeden 48 sporcu katılım gösterecek. Türkiye'yi Mehmet Kazan'ın temsil edeceği turnuvanın final müsabakaları yarın yapılacak.

Kaynak: AA

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