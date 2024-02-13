Milli güreşçi Ali Cengiz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Milli güreşçi Ali Cengiz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Ali Cengiz Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda Sırp rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı. Belaruslu ve Ukraynalı sporcular ise aynı kategoride bronz madalyaları elde etti.

13.02.2024 21:35  Güncelleme: 21:36
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda gümüş madalya elde etti.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilonun finalinde Sırp Aleksandr Andreevitch Komarov'la karşılaştı.

Rakibine 4-1 yenilen 27 yaşındaki Ali Cengiz, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Belaruslu Kiryl Maskevich ve Ukraynalı Zhan Beleniuk elde etti.

Kaynak: AA

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Ali Cengiz, Romanya, Spor, Güncel, Son Dakika

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