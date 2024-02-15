Milli Güreşçi Alperen Berber Avrupa Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazanan Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Milli Güreşçi Alperen Berber, "Çok mutluyum ve gururluyum. Kazandığım bu madalyayı memleketim Samsun'a ve Türk milletine armağan ediyorum" dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Milli Güreşçi Alperen Berber grekoromen stil 82 kiloda, Rus sporcu İslam İsmailovic Aliyev'i 4-3 yenerek altın madalya kazandı. Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi, büyük gurur yaşattı.

Madalyasını Samsun'a ve Türk milletine armağan etti

Kazandığı büyük başarı ile ilgili konuşan Milli Güreşçi Alperen Berber, "Çok mutluyum ve çok gururluyum. Başta ailem olmak üzere bana güvenen, inanan herkese çok teşekkür ederim. Arkamda dağ gibi duran her zaman yanımda olan babama çok teşekkür ediyorum. Bana, takımımıza, arkadaşlarıma her zaman desteklerini esirgemeyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kazandığım bu madalyayı memleketim Samsun'a ve Türk milletine armağan ediyorum. Ülkeme böyle bir şampiyonluk kazandırmak benim için çok büyük bir onur. Bundan sonra yeni başarılar kazanmak için canla başla çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Başkan Demir tebrik etti

Alperen Berber'i tebrik eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Alperen bir kere daha bizi gururlandırdı. Kendisini kutluyorum. Şampiyona sırasında müsabakaları heyecanla takip ettik. Son olarak final maçını da kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Bizlere bir gurur daha yaşattı. Başarılı sporcumuz kazandığı altın madalya ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İlk defa yer aldığı Grekoromen Güreş Milli Takımı'mızda Avrupa Şampiyonu olması Alperen'in ne kadar özel bir sporcu olduğunu bir kere daha gösterdi. Daha nice başarılar kazanacağına hepimizin inancı tam" şeklinde konuştu. - SAMSUN