Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan gümüş madalya - Son Dakika
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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan gümüş madalya

01.04.2022 21:49
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan gümüş madalya

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın beşinci gününde Buse, finalde Alman Anna Carmen Schell ile karşılaştı.

Rakibine tuşla yenilen Buse, gümüş madalyada kaldı.

Milli güreşçi, çeyrek finalde Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva'yı 4-3, yarı finalde de Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 7-1 yenerek Avrupa şampiyonalarında ilk kez finale yükselmişti.

Dünya üçüncülüğü bulunan Buse, Avrupa şampiyonalarında daha önce iki kez bronz madalya almıştı.

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Milli Güreşçi, Macaristan, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan gümüş madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan gümüş madalya - Son Dakika
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