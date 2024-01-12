Milli güreşçi Kadriye Aksoy Zagreb Açık\'ta gümüş madalya kazandı

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Milli güreşçi Kadriye Aksoy, Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Açık 1. Ranking Serisi'nde gümüş madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Zagreb'de yapılan turnuvada kadınlar 65 kiloda Kadriye Aksoy'un finalde Kazakistanlı Irina Kazyulina'yla karşılaştığı belirtildi.
Rakibine 4-0 yenilen Kadriye'nin gümüş madalya aldığı kaydedildi.
Turnuva, yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.
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