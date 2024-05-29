Milli güreşçiler Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Milli güreşçiler Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor

Milli güreşçiler Paris 2024 Olimpiyatları\'nda altın madalya hedefliyor

Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz ve Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak Türk kadın güreş tarihinde ilke imza atmak istiyor. Bartın Üniversitesinde düzenlenen açılış töreninde madalya hedeflerini paylaşan milli sporcular, olimpiyatlarda Türkiye'ye gurur yaşatmayı amaçlıyor. Evin Demirhan Yavuz, koleksiyonunda eksik kalan madalyayı alarak Türk kadın güreşinde olmayan altın madalyayı kazanmayı hedeflerken, Zeynep Yetgil ise ilk kez katılacağı organizasyonda kürsüye çıkarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

29.05.2024 11:49
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Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz ve Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak Türk kadın güreş tarihinde ilke imza atmak istiyor.

Bartın Üniversitesinde müsabakalarda derece yapan milli sporcularla ilgili oluşturulan "Şampiyon Sporcular Alanı" açılış töreni için kente gelen milli sporcular, olimpiyatlarda madalya hedefine kilitlendi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu 28 yaşındaki Evin Demirhan Yavuz ikinci kez katılacağı olimpiyatlarda koleksiyonunda eksik kalan madalyayı alarak, 23 yaşındaki Zeynep Yetgil de ilk kez yer alacağı organizasyonda kürsüye çıkarak Türkiye'ye gurur yaşatmayı hedefliyor.

Evin Demirhan Yavuz: "Hedefimiz Türk kadın güreşinde olmayan altın madalyayı almak"

Evin Demirhan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya ve Avrupa şampiyonluklarına olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek istediğini söyledi.

Olimpiyatlara 5 kadın güreşçinin kota aldığını aktaran Yavuz, organizasyona güçlü bir takımla katılacaklarını kaydetti.

Yavuz, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerini belirterek, "Olimpiyatlara yaklaşık 2 ay kaldı. Yurt içinde ve dışında turnuvalarımız devam ediyor. Kendimizi deniyoruz sürekli. Güreşte de 6 kotadan 5'ini alarak tarihi bir başarıya imza attık. Hedefimiz Türk kadın güreşinde olmayan altın madalyayı almak." dedi.

Olimpiyatların önemine değinen Yavuz, "Uzun yıllardır hayalini kurduğum bir başarı. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında birçok kez madalya aldım. Şu an olimpiyatlarda madalyam eksik. Koleksiyonumu tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

???????Spora başladıklarında ön yargılarla karşılaştıklarını dile getiren Yavuz, "Başarılarımızla bunların birçoğunu yıktık. Genç kardeşlerimizin de önünü açtık diye düşünüyorum. Onlar bizden çok daha şanslı olacaklar. Devletimizin sağladığı imkanlar, kulüplerimiz ve federasyonlarımız gerçekten bu konuda büyük çaba sarf ediyor. Güzel projeler var." diye konuştu.

Yavuz, başarılı olmak için emek harcamanın, çaba göstermenin ve inanmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Umarım bizler onlara örnek olabilmişizdir. Açtığımız yolda onlar da bayrağı bizden sonra çok daha ileriye taşırlar." dedi.

Zeynep Yetgil: "Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum"

Zeynep Yetgil de uzun yıllardır olimpiyatlara katılma hayali kurduğunu söyledi.

Olimpiyatların sporun zirvesi olduğunu belirten Yetgil, "Kendimizi kanıtlayabileceğimiz en önemli platformlardan biri. İlk basamağı çıktım ve olimpiyatlara katılmaya hak kazandım. Sıra asıl hedefimde; olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalya almak." şeklinde konuştu.

Yetgil, kadın güreşinin zor ve sıkıntılı süreçlerden geçerek bu seviyelere geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"2016 yılında çok güzel bir ivme kazandık kadın güreşinde. 'Kadından güreşçi mi olur?' şeklinde birçok söyleme maruz kaldık. Ama bunların hepsini yıktık. Başarı geldikçe başarının tesadüf olmadığını anladıkça yanımızda olmaya başladılar. Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Gerçekten çok güçlü isimler var takımımızda."

Spor hayatında en büyük destekçisinin ailesi olduğunu dile getiren Yetgil, "Olimpiyatlarda madalya alırsam onlara armağan etmeyi düşünüyorum. 'Ben bittim.' dediğim yerde onlar her zaman 'Yettim.' diyor. Benim elimden tutup daha çok motive edip bu işi sevdiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli güreşçiler Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika

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