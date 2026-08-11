Milli Haltercilerden Şampiyonada Büyük Başarı - Son Dakika
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Milli Haltercilerden Şampiyonada Büyük Başarı

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Türkiye, Özbekistan'daki Orta Asya Açık Şampiyonası'nda 12 madalya kazandı. Başarılarını kutladılar.

Milli halterciler, Özbekistan'da düzenlenen Orta Asya Açık Şampiyonası'nda 8 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanma başarısını gösterdi.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Taşkent'te gerçekleştirilen organizasyonda 60 kilo erkekler kategorisinde Ramazan Efe Yılmaz, koparma, silkme ve toplamda elde ettiği derecelerle 3 altın madalya kazandı.

Ay-yıldızlı kadın haltercilerden 49 kilo kategorisinde podyuma çıkan Ezgi Kılıç da koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalyanın sahibi oldu.

Milli haltercilerden Burak Aykun ise 65 kilo kategorisinde silkmede altın, toplamda gümüş ve koparmada bronz madalya kazandı.

61 kilo kadınlar kategorisinde mücadele eden Buse Er de silkmede altın, toplamda gümüş ve koparmada bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda başarılı olan milli sporcuları tebrik ederek elde edilen derecelerin Türk halteri adına gurur verici olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Özbekistan, Orta Asya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Haltercilerden Şampiyonada Büyük Başarı - Son Dakika

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