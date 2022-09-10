Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riccione kentindeki 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na puan kazandıran organizasyonda erkekler 60 kiloda mücadele eden Salih Yıldız finale yükseldi.

Kaynak: AA

Salih Yıldız, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Judo: Avrupa Açık - Son Dakika

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