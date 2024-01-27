Milli judocu Vedat Albayrak Portekiz Grand Prix\'inde gümüş madalya kazandı

Milli judocu Vedat Albayrak, Portekiz Grand Prix'inde erkekler 81 kilonun final müsabakasında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen organizasyonda, milli judocu Vedat Albayrak, final müsabakasında Japon Yoshito Hojo ile karşı karşıya geldi.

Japon rakibine yenilen milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.