Milli judocular, Akdeniz Oyunları'na hazır - Son Dakika
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Milli judocular, Akdeniz Oyunları'na hazır

26.06.2022 10:47
Milli judocular, Akdeniz Oyunları'na hazır

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek milli judocular, hazırlıklarını tamamladı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek milli judocular, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonda, judo müsabakaları 29 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Oyunlarda 7'şer kadın ve erkek milli judocu tatamiye çıkacak.

Akdeniz Oyunları öncesi hazırlıklarına Erzurum'da yükseklik kampıyla başlayan, daha sonra Ankara'da sağlık testlerinden geçen milliler, Hırvatistan'ın Porec kentinde ortak çalışma kampına katıldı. Milli judocular son olarak İstanbul'da antrenmanlarını tamamladı.

Oran şehrindeki oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek milli judocular şunlar:

Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda Buketnur Karabulut, 57 kiloda Hasret Bozkurt, 63 kiloda Ayten Yeksan, 70 kiloda Minel Akdeniz, 78 kiloda Nurcan Yılmaz ve +78 kiloda Kayra Sayit

Erkekler: 60 kiloda Mihraç Akkuş, 66 Ejder Toktay, 73 kiloda Bayram Kandemir, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Münir Ertuğ

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19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli judocular, Akdeniz Oyunları'na hazır - Son Dakika

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