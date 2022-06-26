Akdeniz Oyunları öncesi hazırlıklarına Erzurum 'da yükseklik kampıyla başlayan, daha sonra Ankara 'da sağlık testlerinden geçen milliler, Hırvatistan 'ın Porec kentinde ortak çalışma kampına katıldı. Milli judocular son olarak İstanbul 'da antrenmanlarını tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli judocular, Akdeniz Oyunları'na hazır - Son Dakika

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