Milli judocular Avrupa Şampiyonası\'na katılmak üzere Hırvatistan\'a gitti

Spor

Milli judocular, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de yarın başlayacak şampiyonada 47 ülkeden 427 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'nin 8'i kadın 16 sporcu ile temsil edileceği şampiyona, 27 Nisan'da sona erecek.

Şampiyonada kadınlar 48 kiloda Sıla Ersin ve Tuğçe Beder, 57 kiloda Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 63 kiloda Habibe Afyonlu, 70 kiloda Fidan Ögel ile artı 78 kiloda Kayra Almira Özdemir ve Hilal Öztürk podyuma çıkmak için mücadele edecek.

Erkeklerde ise 60 kiloda Salih Yıldız, 66 kiloda Muhammed Ali Demirel, 73 kiloda Umalt Demirel ve Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak, 100 kiloda Mert Şişmanlar ile artı 100 kiloda Münür Ertuğ ve İbrahim Tataroğlu tatamiye çıkacak.