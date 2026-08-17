Milli Judocular Ekvador\'da Madalya Peşinde

Milli judocular, Ekvador'da düzenlenecek Ümitler Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 20-23 Ağustos tarihlerinde Ekvador'un Guayaquil kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada, 62 ülkeden 475 sporcu tatamiye çıkacak.

Türkiye, organizasyonda 7 kadın ve 5 erkek olmak üzere 12 sporcuyla temsil edilecek.

Kadınlarda 40 kiloda Elçin Karakazan ve Havva Sena Tokmak, 44 kiloda Yağmur Yılmaztürk ve Sema Nur Yüksel, 63 kiloda Duru Yılmaz, 70 kiloda Döne Melike Özbudak, +70 kiloda Hatice Tuana Balcı madalya arayacak.

Erkeklerde ise 50 kiloda Süleyman Doğru, 60 kiloda Ramazan Aykut Gür, 66 kiloda Yiğit Erdal Günuğur, 73 kiloda Tahsin Efe Yılmaz ve 81 kiloda Hasgül Efe Tolu tatamiye çıkacak.

Bireysel müsabakaların ardından 23 Ağustos'ta karma takım müsabakaları gerçekleştirilecek.