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Milli judocular Portekiz Grand Prix'sinde mücadele edecek - Son Dakika
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Milli judocular Portekiz Grand Prix'sinde mücadele edecek

Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Portekiz Grand Prix'sinde Türkiye'yi 13 sporcu temsil edecek. 92 ülkeden 644 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyon, 28 Ocak Pazar günü sona erecek. Milli sporcular, erkeklerde Salih Yıldız, Umalt Demirel, Vedat Albayrak, Mihael Zgank, Münir Ertuğ ve İbrahim Tataroğlu; kadınlarda ise Tuğçe Beder, Sıla Ersin, Özlem Yıldız, Hasret Bozkurt, Fidan Ögel, Hilal Öztürk ve Kayra Özdemir tatamiye çıkacak.

Milli judocular Portekiz Grand Prix\'sinde mücadele edecek
25.01.2024 - 13:05,  Güncelleme: 13:05
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Milli judocular, yarın başlayacak Portekiz Grand Prix'sinde mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Odivelas'ta yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 13 sporcu temsil edecek. 92 ülkeden 644 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyon, 28 Ocak Pazar günü sona erecek.

Portekiz'de tatamiye çıkacak milli sporcular şunlar:

Erkekler: Salih Yıldız (60 kilo), Umalt Demirel (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mihael Zgank (90 kilo), Münir Ertuğ, İbrahim Tataroğlu (+100 kilo)

Kadınlar: Tuğçe Beder, Sıla Ersin (48 kilo), Özlem Yıldız, Hasret Bozkurt (57 kilo), Fidan Ögel (70 kilo), Hilal Öztürk, Kayra Özdemir (+78 kilo)

Kaynak: AA
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