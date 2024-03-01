Milli judocular Tuğçe Beder ve Salih Yıldız Grand Slam Turnuvası'nda bronz madalya kazandı

Milli judocular Tuğçe Beder ile Salih Yıldız, Özbekistan'da düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyatları'na kota puanı veren Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te bugün başlayan Grand Slam Turnuvası'nda -48 kiloda müsabakaya katılan milli judocu Tuğçe Beder üçüncülük maçında Moğolistanlı rakibi Baasankhuu Bavuudorj'i ipponla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkek milli judoculardan -60 kiloda Salih Yıldız ise üçüncülük müsabakasında Belçikalı Jorre Verstraeten'i ipponla yenerek bronz madalya kazandı.
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 16.00'da sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sona eren hazırlıkların ardından Rizespor, maçtan 3 puan almayı hedefliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 maçta Kayserispor 11 kez galip gelirken, Rizespor ise 8 kez galip geldi. Müsabakanın hakemi ise Burak Pakkan olacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın akşam deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma, koordinasyon, taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı Mersin'e gidecek.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta düzenlenen Üreten İstanbul Büyüten Türkiye programında iş, sanat ve spor camiası ile bir araya geldi. Kurum, İstanbul'un vefası olmayanlarla yönetilemeyeceğini vurgulayarak, son 5 yılda İstanbul'un düştüğü durumu eleştirdi. Ayrıca, deprem dönüşümünün önemine değinip, mevcut İBB yönetimini eleştirdi ve İstanbul'un turizm master planının olmadığını belirtti.
Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı takımı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret ederek, moral verdi. Taraftarlar, futbolcular ve teknik ekibe destek vermek için tesise alındı ve antrenman sahasına götürüldü. Futbolseverler, çiçek ve tatlı ikram ederek takıma desteklerini gösterdi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda 3 Mart Pazar günü ağırlayacakları Bulgaristan maçını seyircinin de desteğiyle kazanacaklarına inandığını söyledi. Takımın kaptanı Betül Yılmaz da takımın performansını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü'nde başladı. 14 golf kulübünden 36 sporcu turnuvaya katılıyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in az süre almasının maç içindeki koşullara bağlı olduğunu söyledi. Ancelotti, Arda'nın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu ve zamanla daha fazla forma şansı bulacağını da belirtti.
Rize'de düzenlenen '2024 Yılı Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması' İkizdere ilçesine bağlı Cimil köyünde gerçekleştirildi. Şampiyonanın son gününde 65 sporcu, 6 farklı kategoride bireysel yarışmalarda dereceye girmek için mücadele etti. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, başarılı bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, gelecek yıl daha büyük bir etkinlik yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Yunusemre Belediyespor'un taekwondocusu Selvinaz Küçükcankurtaran, Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler Tekvando Grup Müsabakaları'nda 52 kiloda üçüncü oldu. Selvinaz, bu dereceyle Türkiye Birinciliği Finalleri'ne katılma hakkını elde etti.
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