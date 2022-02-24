Milli judocular, Varşova Avrupa Açık'ta tatamiye çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Milli judocular, Varşova Avrupa Açık'ta tatamiye çıkacak

24.02.2022 10:51
Milli judocular, Varşova Avrupa Açık'ta tatamiye çıkacak

Milli judocular, 26-27 Şubat'ta Polonya'da düzenlenecek Varşova Avrupa Açık müsabakalarında mücadele edecek.

Milli judocular, 26-27 Şubat'ta Polonya'da düzenlenecek Varşova Avrupa Açık müsabakalarında mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul'da kamp çalışmalarını tamamlayan milli sporcularını Polonya'nın başkenti Varşova'ya gittikleri belirtildi.

Varşova'da 34 ülkeden 184 kadın ve 309 erkek sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, Türkiye'nin 10'ar erkek ve kadın judocuyla tatamiye çıkacağı aktarıldı.

Kafilede yer alan milli sporcular şöyle:

Kadınlar:

48 kilo: Ebru Şahin, Merve Azak ve Sıla Ersin

52 kilo: Buketnur Karaduman, Yaren Kömürcü

57 kilo: Hasret Bozkurt

63 kilo: Ayten Yeksan

70 kilo: Fidan Ögel, Minel Akdeniz

+78 kilo: Sebile Akbulut.

Erkekler:

60 kilo: Emirhan Karahan, Mihraç Akkuş

66 kilo: Ejder Toktay

73 kilo: Umalt Demirel

81 kilo: Musa Şimşek, Yunus Kılınç

90 kilo: Ö. Kemal Aydın, Can Güzel

100 kilo: Mert Şişmanlar

+100 kilo: Münir Ertuğ.

YORUMLAR
500
Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Burdur'da kampa girdi Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Burdur'da kampa girdi Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'na hazırlanıyor Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'na hazırlanıyor

Polonya, Varşova, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli judocular, Varşova Avrupa Açık'ta tatamiye çıkacak - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:03:19. #1.13#
SON DAKİKA: Milli judocular, Varşova Avrupa Açık'ta tatamiye çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement