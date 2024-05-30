Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı Mağlup Etti - Son Dakika
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Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı Mağlup Etti

Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya\'yı Mağlup Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki beşinci maçında Almanya'yı 3-1 mağlup ederek ikinci haftaya galibiyetle başladı. Filenin Sultanları, ikinci haftada Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak.

30.05.2024 00:41
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki beşinci maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti ve ikinci haftaya galibiyetle başladı.

Beşinci maçında üçüncü galibiyetini alan Filenin Sultanları, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında kalan maçlarda Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ABD etabındaki ikinci maçını 31 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.

Salon: College Park Center, Arlington

Hakemler: Noemi Karina Rene (Arjantin), Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.)

Almanya: Kastner, Alsmeier, Weitzel, Kindermann, Stigrot, Schölzel, Pogany (L) (Stautz, Weske, Jatzko, Straube, Cekulaev)

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Tuğba, Eda, Elif, Gizem (L) (Derya, Simge, Ayça, Cansu)

Setler: 25-20, 20-25, 9-25, 24-26

Süre: 1 saat 50 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Filenin Sultanları, Güney Kore, Sırbistan, Almanya, Spor, Güncel, Son Dakika

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