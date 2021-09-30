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Milli Karate Antrenörü Arzu Koç Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate şampiyonasını birincilikle bitirdi - Son Dakika

Milli Karate Antrenörü Arzu Koç Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate şampiyonasını birincilikle bitirdi

30.09.2021 11:48
Milli Karate Antrenörü Arzu Koç Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate şampiyonasını birincilikle bitirdi, System.String[]

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenör olarak görev yapan Milli Karate Antrenörü Arzu Koç, katıldığı Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate şampiyonasında hem Kata hemde 60 kg Kumite kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenör olarak görev yapan Milli Karate Antrenörü Arzu Koç, katıldığı Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate şampiyonasında hem Kata hemde 60 kg Kumite kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Adana ilinde yapılan Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda mücadelesini şampiyonlukla taçlandıran Antrenör Koç, Kasım ayında Hırvatistan'da yapılacak olan Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. - ERZİNCAN

Milli Karate Antrenörü Arzu Koç Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate şampiyonasını birincilikle bitirdi

Hırvatistan, Erzincan, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli Karate Antrenörü Arzu Koç Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate şampiyonasını birincilikle bitirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli Karate Antrenörü Arzu Koç Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate şampiyonasını birincilikle bitirdi - Son Dakika
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