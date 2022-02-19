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Milli karateci Hızarcıoğlu, Open Junior Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Milli karateci Hızarcıoğlu, Open Junior Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek

19.02.2022 00:58
Milli karateci Hızarcıoğlu, Open Junior Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek

Karabük'te 7 yaşında başladığı karatede azimle çalışarak 11 yılın ardından milli takıma seçilen Emin Hızarcıoğlu (17), Rusya'da gerçekleştirilecek olan Open Junior Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek.

Karabük'te 7 yaşında başladığı karatede azimle çalışarak 11 yılın ardından milli takıma seçilen Emin Hızarcıoğlu (17), Rusya'da gerçekleştirilecek olan Open Junior Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek.

İlkokul birinci sınıfta arkadaşının yaptığı hareketlerden heveslenerek karateye başlayan Emin Hızarcıoğlu (17) 11 yıldır bu sporla ilgileniyor. Antrenör Ramazan Sevinç ile tanıştıktan sonra azimle çalışmalarını sürdüren Hızarcıoğlu, 2021 yılında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasında birinci olduktan sonra da çağırıldığı milli takım elemelerinde rakiplerini geçerek ilk kez milli sporcu olmaya hak kazandı. 2022 yılı Ocak ayında da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonu olan genç sporcu, yaşıtlarına göre başarılı bir performans gösterirken 17-20 Şubat tarihleri arasında Rusya'da düzenlenen 18 yaş altı Open Junior Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek.

Madalya ile dönmeyi hedefliyor

İHA muhabirine konuşan Milli Karateci Emin Hızarcıoğlu, spora merak ve hevesle başladığını belirterek, "Sonra Ramazan Hoca ile tanıştık. 11 yıldır beraberiz. 2019 yılında Türkiye üçüncülüğüm oldu. Milli takım seçmelerine girdim. Parmağımdaki rahatsızlığımdan dolayı seçmelere giremedim, bıraktım. Sonra 2021 yılında tekrardan Türkiye Şampiyonası oldu. Şampiyonada birinci oldum ve yapılan milli takım seçmelerinde de rakiplerimi tek tek eleyerek milli takıma girdim. Milli takıma seçildikten sonra üç haftalık bir kamp yaptık. Ardından Polonya'ya Avrupa Şampiyonasına gittim. İlk maçımı aldım ama ikinci maçımı talihsiz bir şekilde kaybettim" şeklinde konuştu. Rusya'da düzenlenen 'Open Junior Cup' için yola çıkan Hızarcıoğlu, "İnşallah başarılı bir şekilde dönmeyi düşünüyorum. Şampiyon olup, İstiklal Marşımızı söylettirip, Türk Bayrağını dalgalandırmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Antrenör Ramazan Sevinç: "Bu yıl kendisinden madalya bekliyoruz"

31 yıldır antrenörlük yapan Ramazan Sevinç, Karabük ve Safranbolu'da çok sayıda Türkiye Şampiyonu ve milli sporcu yetiştirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"En sonunda 2021-2022 yıllarında Emin Hızarcıoğlu arkadaşımız kilosunda Türkiye Şampiyonu oldu üst üste. 2021 yılında ilk defa milli takıma girerek Polonya'da yapılan Avrupa Şampiyonasındaki derece maçında talihsiz bir şekilde yenildi. İnşallah bu sene kendisinden madalya bekliyoruz."

Sevinç, Hızarcıoğlu'nun milli takıma girebilmek için 11 yıldır mücadele ettiğini ve girdiğini kaydederek bin 700 sporcunun katılacağı 'Open Junior Cup'ta Türkiye'yi temsil edeceğini ve madalya ile döneceğine inandığını söyledi. Antrenör Sevinç, genç sporcunun fiziksel olarak hem boy avantajı hem de esneklik ve kas yapısı olarak çok uygun olduğunu dile getirdi. - KARABÜK

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Türkiye, Karabük, Rusya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli karateci Hızarcıoğlu, Open Junior Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika Spor


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