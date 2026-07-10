Sare Kaya’dan Polonya’da altın hedefi

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Premier Ligi'nin 3 etabını birincilikle tamamlayan milli karateci Sare Kaya, Polonya'da düzenlenecek Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sare, karate kursuna giden ağabeyinden özenerek 9 yıl önce bu spora başladı.

Kariyeri boyunca önemli dereceler elde edin ve 2022'de ay-yıldızlı formayı giyen Sare, katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 80 altın, 11 gümüş ve 19 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunca düzenlenen 4 etaplık Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4-5 Nisan İstanbul'da gerçekleştirilen 1. etabında, 8-10 Mayıs'ta Uşak'taki 2. etabında ve 26-28 Haziran'da Kocaeli'deki 3. etabında altın madalyanın sahibi olan milli karateci, dünya şampiyonasında ülkesini temsil etmeye hak kazandı.

Premier Lig'in 17-18 Temmuz'da Samsun'da yapılacak son etabının ardından farklı tarihlerde düzenlenecek 20'şer günlük üç milli takım kampına katılacak Boybeyi Spor Kulübü sporcusu Sare, 14-18 Ekim'de Polonya'da gerçekleştirilecek Dünya Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma için ter dökecek.

"Ülkemi ve bayrağımı inşallah dalgalandırabilirim"

Kaya, AA muhabirine, ilk defa dünya şampiyonasına katılacağından dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Şampiyonada ülkesini ve bayrağını temsil edip elinden geleni yapacağını belirten Sare, başarı elde ettiği etaplarda Türkiye'nin en iyileriyle maç yaptığına değindi.

Sare, 3 ayda 3 kez "en iyi" olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülkemi ve bayrağımı inşallah dalgalandırabilirim. Ailemin, antrenörümün, arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin desteğini hep gördüm. Onlar beni destekledikçe daha çok motive oluyorum. Orada daha çok şey başarabileceğime inanıyorum. Sonuçta arkamda destek var ve onların desteğini boşa çıkarmak istemiyorum."

Antrenör Yolcuoğlu: "Mutluyuz, verdiğimiz emeğin karşılığını almak güzel"

Sporcunun antrenörü Sezai Yolcuoğlu, anaokulu döneminde tanıştıkları Sare ile 9 yıldır birlikte çalıştıklarını ve hedefler doğrultusunda başarı elde ettiklerini ifade etti.

Yolcuoğlu, İstanbul, Uşak ve Kocaeli'deki müsabakalarda bütün kategorilerde sadece Sare'nin üst üste birincilik elde ederek doğrudan dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandığını aktararak, 4. etaptaki müsabakaların antrenman maçı gibi olacağını söyledi.

Haftanın 3 günü Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde sıkı çalıştıklarını anlatan Yolcuoğlu, federasyon tarafından milli sporcular için 3 kez 20'şer günlük kamp yapılacağını ve sporcusunun çalışmalarına orada devam edeceğini kaydetti.

Emeklerinin karşılığını almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Yolcuoğlu, "Mutluyuz, verdiğimiz emeğin karşılığını bu şekilde almak güzel bir şey. Sporcumuzu sıfırdan alıp dünya şampiyonasına göndermek onur verici. Arkadan gelen sporcularımızla, dünya şampiyonasına katılacak sporcularımızın sayısını artırmak istiyoruz." dedi.