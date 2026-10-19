Milli karateci Savaş Öğüş, Polonya\'daki dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Adıyaman Üniversitesi öğrencisi milli karateci Savaş Öğüş, Polonya'da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda U21 Erkek Kumite 67 kilo kategorisinde gümüş madalya kazanarak dünya ikinciliğine ulaştı.

Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Savaş Öğüş, uluslararası arenada elde ettiği dereceyle Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Polonya'nın Bielsko-Biaa kentinde düzenlenen Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda tatamiye çıkan milli sporcu, U21 Erkek Kumite 67 kilogram kategorisinde mücadele etti. Şampiyonaya Arjantinli rakibini 7-0 mağlup ederek başlayan Öğüş, ikinci turda rakibini 3-1, sonraki karşılaşmasında ise Gürcüstanlı rakibini 4-1 yenerek üst turlara yükseldi. Final yolundaki karşılaşmada Ukraynalı rakibini 2-1 mağlup eden milli karateci, adını finale yazdırdı. Dünya şampiyonluğu için Moldovalı rakibiyle karşılaşan Öğüş, final müsabakasının ardından gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla dünya ikinciliğini elde eden genç sporcu, şampiyonayı kürsüde tamamladı. Adıyaman Üniversitesinde eğitimini sürdüren Savaş Öğüş'ün elde ettiği dünya ikinciliği, üniversitenin spor alanındaki başarıları arasında yer aldı.