Milli Karateciler Avrupa'da 9 Madalya Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 3'ü altın 9 madalyayla tamamlayan milli karatecileri tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda ülkemize 3 altın, 6 gümüş olmak üzere 9 madalya kazandıran Karate Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Madalya kazanan milli karatecilerimizin başarılarının devamını diliyorum."