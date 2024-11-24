Milli Kata Takımı Gümüş Madalya Kazandı

İspanya'da düzenlenen Karate Dünya Kupası'nda Milli Erkek Kata Takımı, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Pamplona kentinde gerçekleştirilen Dünya Kupası, takım müsabakalarıyla tamamlandı.
Şampiyonada Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Milli Erkek Kata Takımı, final müsabakasında Japonya ile karşılaştı.
Rakibine mağlup olan milliler, organizasyonu ikinci sırada bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
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