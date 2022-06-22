Son dakika haberleri | Milli kick boksçu, askeriyeden aldığı özel izinle Türkiye Şampiyonası'na katıldı

Aydın Jandarma Eğitim Taburu'nda vatani görevini yerine getiren 27 yaşındaki milli kick boksçu Bilgin Erol, Kocaeli'de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'na askeriyeden aldığı özel izin sayesinde katılabildi.

Sivil hayattan ayrı kaldığı yaklaşık 15 günlük sürede birliğindeki tören alanında koşu ve ip atlama antrenmanlarıyla formunu korumaya çalışan Bilgin Erol, kürsü görüp "milli sporcu" unvanını sürdürmek için tatamiye çıktı.

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu, aynı zamanda 2. kademe kick boks antrenörü olan milli sporcu Bilgin Erol, kardeşi Dilek Erol ve yetiştirdiği 18 sporcuyla Kocaeli'deki şampiyonada ter dökme gururunu yaşadı.

Şampiyonada 89 kiloda mücadele eden Bilgin Erol, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır aktif sporcu olduğunu belirterek, daha önce 8-9 defa uluslararası müsabakada yer aldığını, çeşitli dereceler elde ettiğini aktardı.

Son derecesinin 1,5 ay önce Dünya Kupası'nda elde ettiği 3'üncülük olduğunu anlatan Erol, geçen sezon ve önceki sezon Avrupa Kupası'nda ikincilik elde ettiğini söyledi.

Spora devam ettiğini anlatan Erol, " Diyarbakır'da küçük bir kulübüm var. Sporcu yetiştiriyorum. Sporcularımla aynı platformda olmak gurur ve heyecan verici. Müsabakadayken yan ringde sporcum mücadele veriyordu. Aynı anda maça çıktık. Bu çok güzel bir duygu." dedi.

"Yarı finaldeyim, madalya garanti"

Bedelli askerlik yapan Bilgin Erol, Aydın Jandarma Eğitim Taburu İkinci Bölük'te vatani görevini yerine getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Milli sporcu olduğumdan dolayı askeriyeden özel izinle çıktım. Tüm komutanlarım, idari birimler ve koğuş arkadaşlarım bana çok destek verdi ve bu şampiyonaya gelmeme yardımcı oldu. Kick boks kariyerimden dolayı tanınıyorum. İsmimle değil, 'Boksör' diye hitap ediyorlar. Bölüğümüz 187 kişi. Herkes beni tanıyor. Şampiyonaya gelmemde destek oldular, arkamda durdular. 'Bölüğün boksörü' diye geçiyor adım."

Şampiyonada müsabakaların devam ettiğini belirten Erol, "Yarı finaldeyim, madalya garanti. İnşallah en iyi sonucu alıp bölüğüm, komutanlarım ve tüm destek veren arkadaşlarımla bu sevinci paylaşacağım. En kötü ihtimalle bronz madalya sahibiyim. Milli takım kriterinde yer alıyorum. Amacım, ilimi, ülkemi uluslararası arenada, dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil etmek. Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Güzel bir sonuç alırsam inşallah, Büyükler Avrupa Şampiyonası'na kıtılım hakkı elde edeceğim. Şampiyona bu yıl Türkiye'de yapılacak. İnşallah nasip olur katılırsam, orada ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.