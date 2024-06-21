Milli maç heyecanı Sakarya Millet Bahçesinde

Spor

Milli maç heyecanı Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dev ekranla Millet Bahçesinde takip edilecek.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yolculuğu 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz karşılaşmasıyla devam edecek. Grubun ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden millilerin Portekiz mücadelesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesinde kurulacak dev ekrandan takip edilecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma sırasında vatandaşlara çay ve patlamış mısır ikramı da yapılacak. - SAKARYA