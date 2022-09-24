Gençlerbirliği günü çift antrenmanla tamamladı - Son Dakika
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Gençlerbirliği günü çift antrenmanla tamamladı

24.09.2022 20:36
Gençlerbirliği günü çift antrenmanla tamamladı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeyi amaçlayan Gençlerbirliği, bugün çift antrenman yaptı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeyi amaçlayan Gençlerbirliği, bugün çift antrenman yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

İlk antrenmanının ana etabında saha kenarına kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak çabuk-kuvvet çalışması yapan oyuncular, dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı. Antrenman bitiminde, Gençlerbirliği Futbol Okulu öğrencileri tel örgülere gelerek A takımı futbolcularına alkışlarla destek verdi.

Günün ikinci antrenmanına ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlı ekip daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçti.

Saha kenarına kurulu parkurlarda dönüşümlü olarak sprint çalışması yapan oyuncular dar alanda oynanan 5'e 5 oyunla çalışmaları devam ettirdi. Günün ikinci antrenmanı çift kale maç ve açma-germe egzersizleriyle son buldu.

YORUMLAR
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Denizlispor'un umudu yine Ömer Denizlispor'un umudu yine Ömer Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürüyor Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: AA

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği günü çift antrenmanla tamamladı - Son Dakika

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