Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon - Son Dakika
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Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Avusturya maçında performansını beğendiği Arda Güler'i arayarak kutladı. Ancelotti'nin genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve performansından dolayı övdüğü belirtildi.

28.03.2024 15:48  Güncelleme: 15:55
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İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, hazırlık karşılaşmasında 6-1 mağlup olduğumuz Avusturya maçında performansını beğendiği Arda Güler'i aradı ve kutladı.

ANCELOTTI MAÇ SONUNDA ARDA'YI ARADI

İspanyol basınından Defansa Central'de yer alan habere göre, Ancelotti'nin, Arda Güler'i yakından takip ettiği ve maçın ardından 19 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği belirtildi. Ancelotti'nin Arda Güler'i performansından dolayı överek genç yıldızın motivasyonunu yükselttiği kaydedildi.

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İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'in son maçlardaki yükselen formunun farkında olduğu ve genç yıldızı sezonun kalan diliminde daha fazla kullanabileceği kaydedildi.

Milli maçta yaptıklarını görünce dayanamadı! Ancelotti'den Arda Güler'e telefon
Milli maçta yaptıklarını görünce dayanamadı! Ancelotti'den Arda Güler'e telefon
Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti\'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda\'ya telefon
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon - Son Dakika

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  • Osman Koca: 6-1 trabzon 12 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon - Son Dakika
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