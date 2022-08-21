Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da 4. oldu - Son Dakika
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da 4. oldu

21.08.2022 14:18
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da 4. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da düzenlenen FIM Dünya Moto3 Şampiyonası 13. ayak yarışını 4. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da düzenlenen FIM Dünya Moto3 Şampiyonası 13. ayak yarışını 4. sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından 4,3 kilometre uzunlundaki Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenen yarışta, milli sporcu Deniz Öncü 4. oldu.

Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 12. ayağı olan İngiltere yarışında 3. sırada yer almış ve bu sezon ilk podyum sevincini yaşamıştı.

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Kaynak: AA

Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da 4. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da 4. oldu - Son Dakika
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