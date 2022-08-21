Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da 4. oldu

Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 12. ayağı olan İngiltere yarışında 3. sırada yer almış ve bu sezon ilk podyum sevincini yaşamıştı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından 4,3 kilometre uzunlundaki Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenen yarışta, milli sporcu Deniz Öncü 4. oldu.

Kaynak: AA

Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

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