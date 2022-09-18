Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 4. oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 4. oldu

18.09.2022 17:58
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 4. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da düzenlenen FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 15. ayağındaki yarışta 4. oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da düzenlenen FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 15. ayağındaki yarışta 4. oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Alcaniz şehrindeki Aragon Pisti'nde düzenlenen yarışta mücadele etti.

Büyük bir rekabetin yaşandığı yarışta Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla damalı bayrağı 4. sırada geçti.

Yarışı, Autosolar GASGAS Aspar takımından Izan Guevara birinci, Sterilgarda Husqvarna Max takımından Ayumu Sasaki ikinci, Red Bull KTM Ajo takımından Daniel Holgado ise üçüncü sırada bitirdi.

Deniz Öncü, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "İyi bir başlangıç ??yapmaya çalıştım ama ilk 3 farkı çok çabuk açtı, bu yüzden onları yakalamak zordu. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve her şeyi denedim. Bu benim için başka önemli bir 4'üncülük oldu. Asya'ya gitmeden önce şampiyonada hala şansımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pilotlar genel klasmanında Deniz Öncü, 153 puanla 6. sırada yer alırken, Izan Guevara 229 puanla birinci, Sergio Garcia 196 puanla ikinci, Dennis Foggia ise 171 puanla 3. sırada bulunuyor.

???????

YORUMLAR
500
La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı Avrupa'nın en büyüğü belli oldu! İspanya, EuroBasket 2022 Şampiyonası'nda zafere ulaştı Avrupa'nın en büyüğü belli oldu! İspanya, EuroBasket 2022 Şampiyonası'nda zafere ulaştı ISTRANCA ORMANLARI'NDA 2 YILIN ARDINDAN MANTAR BEREKETİ ISTRANCA ORMANLARI'NDA 2 YILIN ARDINDAN MANTAR BEREKETİ
Kaynak: AA

Redbull, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 4. oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
12:55 İstanbul'da 2 polisimizi silahla yaralayan saldırganların kaçış anı görüntülendi
12:56 ABD Başkanı Biden, 2. Elizabeth'in taziye defterine not yazarken kopya çekti! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:34:35. #1.11#
SON DAKİKA: Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 4. oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement