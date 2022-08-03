Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışan 19 yaşındaki sporcu, şampiyonanın İngiltere etabında 5-7 Ağustos tarihlerinde Silverstone Pisti'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İngiltere'de yarışacak - Son Dakika

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