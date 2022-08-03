Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İngiltere'de yarışacak - Son Dakika
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İngiltere'de yarışacak

03.08.2022 11:08
Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İngiltere'de yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağında İngiltere'de piste çıkacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağında İngiltere'de piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışan 19 yaşındaki sporcu, şampiyonanın İngiltere etabında 5-7 Ağustos tarihlerinde Silverstone Pisti'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla sezonun ilk kupası için ter dökecek.

Milli motosikletçi, 5 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara, 6 Ağustos Cumartesi günü de sıralama turlarına çıkacak. Deniz Öncü, 7 Ağustos Pazar günü ise TSİ 13.20'de ana yarışta boy gösterecek.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Motosiklet, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İngiltere'de yarışacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İngiltere'de yarışacak - Son Dakika
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