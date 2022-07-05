Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, İngiltere yarışının yeni bir başlangıç olmasını istiyor - Son Dakika
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Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, İngiltere yarışının yeni bir başlangıç olmasını istiyor

05.07.2022 11:02

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında birinci olarak yeniden zirve iddiasını ortaya koyma peşinde.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında birinci olarak yeniden zirve iddiasını ortaya koyma peşinde.

Organizasyonun son şampiyonu konumundaki Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı pilotu Razgatlıoğlu, 15-17 Temmuz'da İngiltere'de yapılacak yarışın hazırlıklarını Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdürüyor.

Razgatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona çok güçlü başlayamadıklarını, her geçen yarışta motosikleti daha da geliştirdiklerini söyledi.

Son İtalya yarışının kendileri için çok güzel geçtiğini ifade eden Razgatlıoğlu, "Şimdi önümüzde İngiltere yarışı var. İngiltere çok sevdiğimiz bir piste sahip. Geçen sene iki birincilik aldık. İnşallah orada elimizden geleni yapıp, tekrar birincilik almak için mücadele vereceğiz." diye konuştu.

Yarış kazanmayı özlediğini dile getiren milli motosikletçi, "Geçen sene çok alışmıştık birinciliklere. İnşallah İngiltere'den sonra bütün yarışlarda birincilik mücadelesi vereceğimize inanıyorum. Sıralamada çok puan farkı yok, kapanabilir. Tabii bizim için daha önemli olan birincilik mücadelesi vermek. Çıktığımız her yarışı birincilikle bitirirsek, o puan farkı daha erken kapanacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu, Can ve Deniz Öncü ile yorucu antrenmanlar yaptıklarını belirten Razgatlıoğlu, birlikte çalışmanın avantajları olduğunu dile getirdi.

"Motorun da güzel olması gerekiyor"

Razgatlıoğlu, şampiyona sıralamasında önünde bulunan Alvaro Bautista ile Jonathan Rea'nın tecrübeli pilotlar olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Rea, 6 kez dünya şampiyonu olmuş biri. Diğeri MotoGP'den gelme. Geçen yıl şampiyon olarak Rea'nın serisini kırdık. Onlar tecrübeli olsa da biz her geçen yarış daha çok tecrübeleniyoruz. Onlarla yarışmak çok güzel. Kendimizi daha çok hızlandırıyoruz. Genç olduğumuz için onlara göre biraz daha hızlıyız. Sadece motorlara çok daha güzel ayar gerekiyor. Sadece sizin sürmenizle olmuyor, motorun da güzel olması gerekiyor. Bizler de her yarış için mücadele veriyoruz."

Şampiyonanın pilotlar genel klasmanında Ducati pilotu Alvaro Bautista 220 puanla birinci, Kawasaki pilotu Jonathan Rea 184 puanla ikinci, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise 141 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, İngiltere yarışının yeni bir başlangıç olmasını istiyor - Son Dakika

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