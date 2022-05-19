Milli motosikletçi Toprak, Can ve Bahattin Portekiz'de piste çıkacak - Son Dakika
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Milli motosikletçi Toprak, Can ve Bahattin Portekiz'de piste çıkacak

19.05.2022 11:54
Milli motosikletçi Toprak, Can ve Bahattin Portekiz'de piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Portekiz'de yarışacak.

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Portekiz'de yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde antrenmanlarını sürdüren milli sporcular, bir aylık aranın ardından bu hafta sonu yarışacaklar.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda zirve mücadelesi veren Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonun üçüncü ayağına Portekiz'de çıkacak. Estoril Pisti'nde düzenlenecek şampiyonada milli motosikletçi Toprak, kürsünün en üstünde yer almaya çalışacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla Portekiz'de 21 Mayıs Cumartesi günü öğleden önce sıralama (Superpole), TSİ 16.00'da ise ilk yarışa çıkacak, 22 Mayıs Pazar günü ise 13.00'te sıralamaya, 16.00'da da ikinci yarışta ter dökecek.

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da Portekiz'de yarışacak

???????Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz ayağında Türkiye'yi temsil edecek.

Estoril Pisti'nde yapılacak sezonun üçüncü ayağı için Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü ve MV Agusta Reparto Corse takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, yarın serbest antrenmanlara katılacak.

Ay-yıldızlı motosikletçiler, 21 Mayıs Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarında, aynı gün TSİ 17.15'te ilk yarışta, 22 Mayıs Pazar günü ise 14.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz, Mayıs, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Toprak, Can ve Bahattin Portekiz'de piste çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli motosikletçi Toprak, Can ve Bahattin Portekiz'de piste çıkacak - Son Dakika
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