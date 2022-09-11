Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki son yarışta birinci oldu - Son Dakika
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki son yarışta birinci oldu

11.09.2022 16:00
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki son yarışta birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağının son yarışında birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağının son yarışında birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

Başkent Paris yakınlarındaki 4,4 kilometrelik Magny-Cours Pisti'nde hafta sonunun son yarışında henüz 2. tur koşulurken, Kawasaki takımından Jonathan Rea'nın, Aruba takımından Alvaro Bautista'ya çarpması sonucu Bautista motoruyla düşerek pist dışında kaldı ve yarışa devam edemedi.

Mücadeleye birinci cepten başlayan Toprak, uzun turlar Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ile çekişme içerisinde olduğu yarışta bitime 8 tur kala liderliği devraldı. Toprak, damalı bayrağı da birinci sırada geçmeyi başardı.

Milli motosikletçi, yarışı kazanmasının ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı.

Yarışı, Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ikinci, başka bir Ducati pilotu Axel Bassani ise üçüncü sırada bitirdi.

Pilotlar klasmanında Toprak, puanını 302'ye çıkartarak, şampiyona lideri Alvaro Bautista (332) ile puan farkını 30'a indirdi ve ikinci sıradaki yerini korudu. Jonathan Rea ise 285 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki son yarışta birinci oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki son yarışta birinci oldu - Son Dakika
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