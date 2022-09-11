Pilotlar klasmanında Toprak, puanını 302'ye çıkartarak, şampiyona lideri Alvaro Bautista (332) ile puan farkını 30'a indirdi ve ikinci sıradaki yerini korudu. Jonathan Rea ise 285 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Mücadeleye birinci cepten başlayan Toprak, uzun turlar Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ile çekişme içerisinde olduğu yarışta bitime 8 tur kala liderliği devraldı. Toprak, damalı bayrağı da birinci sırada geçmeyi başardı.

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki son yarışta birinci oldu - Son Dakika

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