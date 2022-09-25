Bir başka Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise yarışta ikinciliği elde etti.

Alex Lowes ve Scott Redding 'in ilk turda kaza yaparak yarış dışı kaldığı mücadelede, Ducati pilotu Alvaro Bautista damalı bayrağı ilk sırada geçti ve hafta sonunun üç yarışını da kazandı.

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta 3. oldu - Son Dakika

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