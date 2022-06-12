Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da sıralama yarışında birinci oldu - Son Dakika
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da sıralama yarışında birinci oldu

12.06.2022 12:55
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da sıralama yarışında birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki sıralama yarışında (Superpole) birinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki sıralama yarışında (Superpole) birinci oldu.

Misano Pisti'nde yarışan Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı.

Yarışta İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Büyük Britanyalı Jonathan Rea ise üçüncü oldu.

Toprak, TSİ 16.15'te de ikinci yarışına çıkacak.

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Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da sıralama yarışında birinci oldu - Son Dakika

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