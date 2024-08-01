Milli Okçu Ulaş Berkim Tümer, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Son 16 Turuna Yükseldi

Milli okçu Ulaş Berkim Tümer, bireysel erkekler son 64 turunda Meksikalı rakibi Carlos Rojas'ı 6-4, son 32 turunda ise Hollandalı rakibi Steve Wijler'i 6-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turuna yükseldi. Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda ilk turda Meksikalı Carlos Rojas'ı mağlup eden Ulaş Berkim Tümer, ikinci turda Hollandalı Steve Wijler'i 6-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Ulaş Berkim Tümer, bu turda 4 Ağustos Pazar günü ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
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