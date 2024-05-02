Milli okçular, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Milli okçular, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli okçular, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması ve Avrupa Şampiyonası\'nda mücadele edecek

Türk milli okçular, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Kıtasal Kota Yarışması ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Olimpiyat elemeleri ve Avrupa Okçuluk Şampiyonası, Essen kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'na 3 kadın sporcuyla katılacak ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alma şansı elde edecek. Avrupa Şampiyonası'nda ise Türkiye'yi toplam 12 sporcu temsil edecek. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, hedeflerinin madalya kazanmak olduğunu belirtti.

02.05.2024 10:33  Güncelleme: 10:37
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Milli okçular, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Kıtasal Kota Yarışması ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Essen kentinde 4-6 Mayıs'ta olimpiyat elemeleri, 7-12 Mayıs'ta ise 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası yapılacak.

Okçuluk branşında daha önce erkeklerde takım halinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan Türkiye, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'na 3 kadın sporcuyla katılacak.

Olimpiyat elemelerinde kadınlar klasik yay kategorisinde milli okçular Elif Berra Gökkır, Fatma Maraşlı ve Dünya Yenihayat, Paris 2024 vizesi için mücadele verecek.

Kota yarışmalarının ardından düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ise Türkiye'yi klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 12 sporcu temsil edecek.

Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli okçular şunlar:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Fatma Maraşlı, Dünya Yenihayat

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva, Hazal Burun

Hedef kota ve madalya

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkeklerde takım halinde Paris 2024'e gideceklerini hatırlattı.

Almanya'daki olimpiyat elemelerinde kadınlarda öncelikle ferdi kota arayacaklarını belirten Topaloğlu, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay karışık milli takımı kategorisinde madalya için mücadele etmek istiyoruz." dedi.

Topaloğlu, 13-17 Haziran'da Antalya'da yapılacak son kota yarışmasında ise kadınlarda takım halinde kota elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda da milli sporculara güvendiklerini dile getiren Topaloğlu, "Hem erkeklerde hem de kadınlarda madalya, birincilik hedeflerimiz var. Almanya'dan sporcularımızın güzel sonuçlarla döneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, Essen kentinde 4 Mayıs'ta Avrupa Okçuluk Federasyonu Kongresi'nin de düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli okçular, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika

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