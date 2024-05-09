Milli okçular Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli okçular Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkacak

Milli okçular Avrupa Şampiyonası\'nda bronz madalya maçına çıkacak

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli okçular Essen'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda klasik yay ile makaralı yay karışık takımda iki bronz madalya maçına çıkacak. Klasik Yay Karışık Takımı, İngiltere'ye karşı beraberlik atışlarında mağlup olarak bronz madalya maçında Hollanda'nın rakibi oldu. Makaralı Yay Karışık Takımı ise Hırvatistan karşısında beraberlik atışları sonrası mağlup olarak Lüksemburg ile bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

09.05.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli okçular, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda klasik yay ile makaralı yay karışık takımda, iki bronz madalya maçına çıkacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Essen kentinde devam eden Okçuluk 2024 Açıkhava Avrupa Şampiyonası'nda karışık takım atışları yapıldı.

Fatma Maraşlı ve Mete Gazoz'un oluşturduğu Klasik Yay Karışık Takımı, 1/8 turunda Slovakya'yı 6-2, çeyrek finalde İspanya'yı beraberlik atışları sonrası 5-4 yenerek eledi ve yarı finalde İngiltere'ye karşı beraberlik atışlarında 5-4 mağlup olarak bronz madalya maçında Hollanda'nın rakibi oldu.

Ayşe Bera Süzer ile Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı ise 1/8 turunda Polonya'yı 158-156, çeyrek finalde İspanya'yı 157-155 yenerek eledi ve yarı finalde Hırvatistan karşısında yine beraberlik atışları sonrası mağlup olarak Lüksemburg ile bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Makaralı Yay Karışık Takımı 11 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15.02'de, Klasik Yay Karışık Takımı ise 12 Mayıs Pazar günü TSİ 15.02'de bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli okçular Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:53 TikTok, Türkiye’de yasaklanacak mı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi TikTok, Türkiye'de yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi
21:51 İsrail’e silah sevkiyatını durdurması ABD’yi karıştırdı “Biden görevden alınsın“ çağrısı İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ABD'yi karıştırdı! "Biden görevden alınsın" çağrısı
21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
19:52 Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
22:53 Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak
21:56 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu’yu kınadı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
21:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak
21:32 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
21:06 Milli boksör Rabia Topuz’u antrenmanda yılan ısırdı Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı
20:12 Trabzon’da dolmuşçu öğrenci kavgasının görüntüleri ortaya çıktı Trabzon'da dolmuşçu öğrenci kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
19:55 Meksika’da çeteler arasındaki çatışmalarda 22 kişi öldü Meksika'da çeteler arasındaki çatışmalarda 22 kişi öldü
19:40 Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 23:21:06. #1.11#
SON DAKİKA: Milli okçular Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement