Milli okçular Hazal Burun ve Yağız Sezgin, 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Spor

Milli okçular Hazal Burun ile Yağız Sezgin, 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Ploieşti kentinde düzenlenen organizasyonda Hazal Burun, 21 yaş altı kadınlar makaralı yay finalinde mücadele etti.

Hazal, Büyük Britanyalı Chloe A'Bear'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Yağız Sezgin ise 18 yaş altı erkekler makaralı yay finalinde Alman Noah Nuber'e üstünlük kurarak altın madalya elde etti.