Milli okçular, Kolombiya'daki Dünya Kupası'nda kürsünün uzağında kaldı - Son Dakika
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Milli okçular, Kolombiya'daki Dünya Kupası'nda kürsünün uzağında kaldı

25.07.2022 09:36
Milli okçular, Kolombiya'daki Dünya Kupası'nda kürsünün uzağında kaldı

Okçuluk Dünya Kupası'nda 4. ayak yarışmaları Kolombiya gerçekleştirildi.

Okçuluk Dünya Kupası'nda 4. ayak yarışmaları Kolombiya gerçekleştirildi.

Medellin kentinde 19-24 Temmuz'da yapılan organizasyonda Türkiye'yi klasik yayda 6 sporcu temsil etti.

Mete Gazoz, Samet Ak, Efe Gürkan Maraş, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'ın yer aldığı milli takım, şampiyonada madalya kazanamadı.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, bireyselde İspanyol Miguel Alvarino Garcia ile yaptığı çeyrek final karşılaşmasını 6-4 kaybetti.

Klasik yayda 5 kategorinin dördünde altın madalya kazanan Güney Koreli okçular, organizasyona damga vurdu. Organizasyonda 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya elde eden Güney Kore, genel klasmanda zirvede yer aldı.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli okçular, Kolombiya'daki Dünya Kupası'nda kürsünün uzağında kaldı - Son Dakika

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