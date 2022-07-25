Klasik yayda 5 kategorinin dördünde altın madalya kazanan Güney Koreli okçular, organizasyona damga vurdu. Organizasyonda 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya elde eden Güney Kore, genel klasmanda zirvede yer aldı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli okçular, Kolombiya'daki Dünya Kupası'nda kürsünün uzağında kaldı - Son Dakika

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