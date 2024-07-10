Milli Okçular Romanya'da Altın ve Gümüş Madalya Kazandı

Spor

Milli okçular, Romanya'da devam eden 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ploieşti kentindeki organizasyonda Türkiye'ye ilk madalyayı 18 Yaş Altı Makaralı Yay Karışık Milli Takımı kazandırdı.

Ayşenur Fenerci ve Yağız Sezgin'den oluşan milli takım, finalde Büyük Britanya'yı 150-149 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

18 yaş altı klasik yay karışık takım finalinde Fransa'ya 5-3 mağlup olan Elif Berra Gökkır ve Arda Ege Dönmezgüç'ten oluşan milli takım ise gümüş madalya aldı.

Romanya'da 18 ve 21 yaş altı kategorilerinde yapılan şampiyona, 13 Temmuz'da sona erecek.