Milli Okçular Romanya'da Altın ve Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Milli Okçular Romanya'da Altın ve Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Romanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda Türk milli okçular bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. 18 Yaş Altı Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, Büyük Britanya'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, 18 yaş altı klasik yay karışık takım finalinde Fransa'ya mağlup olan milli takım ise gümüş madalya elde etti. Şampiyona 13 Temmuz'da sona erecek.

10.07.2024 13:21
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Milli okçular, Romanya'da devam eden 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ploieşti kentindeki organizasyonda Türkiye'ye ilk madalyayı 18 Yaş Altı Makaralı Yay Karışık Milli Takımı kazandırdı.

Ayşenur Fenerci ve Yağız Sezgin'den oluşan milli takım, finalde Büyük Britanya'yı 150-149 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

18 yaş altı klasik yay karışık takım finalinde Fransa'ya 5-3 mağlup olan Elif Berra Gökkır ve Arda Ege Dönmezgüç'ten oluşan milli takım ise gümüş madalya aldı.

Romanya'da 18 ve 21 yaş altı kategorilerinde yapılan şampiyona, 13 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Okçular Romanya'da Altın ve Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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