Serkan Yıldırım\'ın altın madalyası iade edildi

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın, 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda milli para atlet Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın ardından yaşadığı uluslararası sınıflandırma süreci, bu süreçte yürütülen hukuki mücadele ve gelinen son duruma ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ile 2024 yılında gerçekleştirilen Paris Olimpiyatları'nda T12 100m yarışındaki derecesi iptal edilen ve madalyası elinden alınan milli para atlet Serkan Yıldırım da katıldı. Basın toplantısında, Paris 2024 Paralimpik Oyunları sonrasında milli sporcunun uluslararası sınıflandırma sürecinde yaşanan sorunlar, bu kapsamda yürütülen ulusal ve uluslararası hukuki girişimler ile Meksika'da yeniden uluslararası sınıflandırmadan geçerek pistlere dönüşünün ardından gelinen son durum kamuoyuyla paylaşıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, uzun çabalar sonucu milli sporcu Serkan Yıldırım'ın verdiği hukuki mücadelenin kazanıldığını söyleyerek, "Bugün Serkan kardeşimiz olimpiyata götürmek istediğimizde Uluslararası Federasyon'da bir direnç vardı. Organizasyona almama direnci vardı. Tabii onu bizim hukukçularımız bir şekilde bertaraf edip, dışarıda idman yaptırarak organizasyona dahil edilmesini son sürecin son dakikasına kadar mücadeleyle getirdik. Ez cümlede Serkan çıkıp milletimizin gururu ve onuru olduğu paralimpikte altın madalya kazandı. Amerikalıların yapmış olduğu hileli başvuruyla madalyasını iptal etmişlerdi. Haklılığımız meydana çıktı ve altın madalyamızı geri bize iade ederek şampiyonluğumuzu da tescil ettiler. Serkan kardeşimiz bundan sonraki yaşamında da T10 olarak mücadelesine devam edecek. Tabii biz sporcularımızın geleceği için mücadelesi için yapmış oldukları, yapacak oldukları organizasyonlarda önlerini açmak, onlara daha huzurlu, daha refah, daha spora uygun alanlarda mücadele etmeyi sağlamaya çalışmak için bir sistem içinde bulunuyoruz" diye konuştu.

'OLİMPİYAT ALTINIMIZ GEÇ DE OLSA HAYIRLI OLSUN'

Türkiye'de engelli sporcularımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla evlerinden alıp, servislerle antrenmana götürüp geri getirerek başarılı sporculuk hayatlarını geliştirdikleri ortama dahil ettiklerini ifade eden Yerlikaya, "Bugün bakıyorsunuz paralimpik oyunlarında büyük madalyalar almaya başladık. Almaya devam ediyoruz. Her organizasyonda da gücümüz, imkanımız ve madalyamız da artıyor. Onun için ben burada başta bu emeklerini bize bu imkanları veren önümüzü açan başta cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Serkan Yıldırım milletimizin gururu oldu. Uzun bir maraton, uzun bir mücadelenin ardından madalyamız hukuk açısından da, tıbbi açıdan da iade oldu. Ben Serkan'ın daha uzun yıllar Avrupa'da, dünyada, olimpiyatta altın madalya alacağını düşünüyorum. Ülkemizin bundan sonraki bu süreçte daha çok madalya getireceğini, milletimizin gururu olacağını düşünüyorum. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem ben hem Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak her daim Serkan kardeşimizin hizmetindeyiz. Hizmetinde olmaya da devam edeceğiz. Altın madalyamız, olimpiyat altınımız hayırlı olsun diyorum. Gecikmeli de olsa hayırlı olsun diyorum. Serkan Yıldırım, 'İnşallah daha nice altın madalyalar alır' diye dua ediyoruz ve desteğe devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TGESF BAŞKANI AHMET YILDIRIM: AVUKATLARIMIZ BAŞVURACAK, MADALYAMIZI ALACAĞIZ

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ise Paris'te yaşanan sürece değinerek, " Bu süreç Türk spor tarihi açısından unutulmayacak. IPC'nin kuralları açık ve netti. Yaklaşık 2 yıl boyunca Sayın Bakanımızın da destekleriyle yoğun mücadele ettik ve sonunda haklılığımız tescillendi. Başkan Yıldırım, milli sporcunun gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda 100 ve 400 metre yarışlarında mücadele edecek. Ayrıca Los Angeles 2028 için de önemli avantaj elde etti. Altın madalyanın fiziki olarak da teslim edilmesi için IPC nezdinde resmi başvuruların sürdürüleceğini belirterek, Avukatlarımız gerekli başvuruları yapacak ve bu madalyayı kesinlikle alacağız. Bu günlerimizi bizlere sağlayan bu kadar rahat konuşmamıza bizlere bu imkanları sağlayan başta dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz minnettarlarını arz ediyorum. Sayın Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bak'a ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum" dedi.

SERKAN YILDIRIM: 2 YIL BİZ MÜCADELE ETTİK VE SAVAŞTIK

Milli para atlet Serkan Yıldırım hukuki mücadelenin kazanılması noktasında büyük gurur yaşadığını söyledi. Yıldırım, "Ben aslında yarışmadan ya da bir şeyleri yaşamadan hayalimde geçiriyordum. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bizim evimiz. Sporcuların ümit evi. Özellikle bu odanın her zaman kapısı bize açık olduğu için sizlere teşekkür ederim. 2 yıl biz mücadele ettik ve savaştık aslında. Ama özellikle şunu söylemek isterim ki en son kişi mücadele eden bendim. Yani herkes belki de beni gördü. Yani evet Serkan yine sahaya döndü. Benim arkamda öyle bir güç vardı ki 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra hiç desteklerini, hiç emeklerini esirgemeden destek oldular ki en başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlığımız, Paralimpik Komitemiz ve özellikle federasyonda başkanımız. Hiçbir zaman beni tek başıma bırakmadılar. Hep kamplarda oldum. Yani aslında biz bugüne inanıyorduk. Bugün için de mücadele ettik. Devlet o kadar güçlü ki yani aslında ben sahaya girmeden 1'inci olduğumu düşünenlerdenim. Bir madalya kazanmak için çok savaş vermemiz gerekiyor. Mücadele etmemiz gerekiyor. Bence madalya kazanmak zor ama zirvede durmak daha zor. O yüzden sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanımıza bize destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Umarım; ülkemiz adına bayrağımız adına devletimizin adına sayın bakanım yine de yarışlarda katıldık katıldığımız yarışlarda altın madalyalar kazanmaya devam ederiz" dedi.