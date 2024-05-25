Milli para eskrimci Elke Lale Van Achterberg, Brezilya'da gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Milli para eskrimci Elke Lale Van Achterberg, Brezilya'da gümüş madalya kazandı

Milli para eskrimci Elke Lale Van Achterberg, Brezilya\'da gümüş madalya kazandı

Milli para eskrimci Elke Lale Van Achterberg, Brezilya'da düzenlenen Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Achterberg, çeyrek finalde Çinli rakibini mağlup ederek yarı finale çıktı ve yarı finalde Çinli bir sporcu daha yenerek finale yükseldi. Altın madalya mücadelesinde Taylandlı bir rakibe yenilerek gümüş madalya elde etti. Ayrıca, Türk sporcu Hakan Akkaya da Flöre A kategorisinde 14. sırada yer aldı.

25.05.2024 09:57
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Milli para eskrimci Elke Lale Van Achterberg, Brezilya'da düzenlenen Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sao Paulo kentinde yapılan Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Elke Lale Van Achterberg, pul müsabakaları sonrası tablo-32'de Polonyalı Karolina Strawinska'yı 15-7, t-16'da Güney Koreli sporcu Eun Hye Cho'yu 15-7 yendikten sonra çeyrek finalde Çinli rakibi Su Kang'ı 15-12 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Ay-yıldızlı sporcu yarı finalde ise Çinli Rong Xiao'yu 15-8 yenerek finale yükseldi. Altın madalya mücadelesinde Taylandlı Saysunee Jana ile karşılaşan Elke Lale, rakibine 15-6 yenilerek gümüş madalya elde etti.

Öte yandan Brezilya'da dün Flöre A kategorisinde milli sporculardan Hakan Akkaya mücadelesini 14'üncü sırada tamamladı.

Organizasyon, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli para eskrimci Elke Lale Van Achterberg, Brezilya'da gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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