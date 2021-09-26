Milli pentatloncular, Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu

İspanya'da yapılan Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda Salı günü yapılan triathle etabında gelen 10 madalyanın ardından, şampiyonanın son günü yapılan biathle etabında da milli sporcular 4 altın 1 gümüş ve 1 bronz madalya daha kazandı.

İspanya'nın Casdelldefas kentinde düzenlenen Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası, bugün yapılan biathle etabı ferdi yarışları ile birlikte sona erdi. Şampiyonanın son gününde 6 sporcu ile katılım gösterdiğimiz turnuvada tüm sporcular madalya alma başarısı göstererek tarihe geçti. Yüzme ve koşu branşlarını içeren biathle yarışlarına Türkiye'den U11, U13 ve U15 yaş kategorisinde 6 milli sporcumuz katılım gösterdi.

U11'de 1 altın 1 gümüş

U11 kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Yaprak Nisa Şengül, Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, U11 erkekler kategorisinde yarışan Egemen Özden Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya almaya hak kazandı.

U13 kategorisinde 2 altın

Biathle yarışlarında 2 altın da U13 kategorisinden geldi. U13 kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Nisa Cebeci ve U13 erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Abdulsamet Altay, kendi kategorilerinde Avrupa şampiyonu olarak ülkemize 2 altın madalya kazandırdılar.

U15'ten de bir altın bir gümüş madalya

Ferdi Biathle Yarışları U15 Erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Amhet Ege Önder, İspanya'dan Avrupa şampiyonluğuyla dönerken, U15 kadınlar kategorisinde yarışan pentatloncu Aydan Demiröz ise

Avrupa üçüncüsü oldu.

Böylece İspanya'da 22 Eylül'de başlayan ve 26 Eylül'de yapılan biathle etabıyla sona eren Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'ndan Türkiye, 8 altın, 4 gümüş ve 4 bronzla toplam 16 madalya kazandı. - İSTANBUL