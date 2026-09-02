Milli pilot Ali Türkkan, Şili'de dünya gençler ralli şampiyonluğu için yarışacak - Son Dakika
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Milli pilot Ali Türkkan, Şili'de dünya gençler ralli şampiyonluğu için yarışacak

Milli pilot Ali Türkkan, Şili\'de dünya gençler ralli şampiyonluğu için yarışacak
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Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın son ayağında mücadele edecek Ali Türkkan, Şili'ye şampiyonluk hedefiyle gittiğini söyledi. İlk 4 etapta 92 puan toplayan Türkkan, liderin 3 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (Junior WRC) son ayağında mücadele edecek milli pilot Ali Türkkan, Şili'ye şampiyonluk hedefiyle gideceklerini söyledi.

Uluslararası Otomobil Federasyonu ( FIA) tarafından Dünya Ralli Şampiyonası'nı desteklemek amacıyla düzenlenen Junior WRC'nin 13. sezonu 10-13 Eylül'de Şili'de gerçekleştirilecek 5. ve son etap yarışıyla tamamlanacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Bilge Ayan ikilisi için Maslak'taki Polaris Plaza'da bulunan Teknik Motorspor'da uğurlama organizasyonu yapıldı.

İlk 4 etap sonunda 92 puan toplayan ve lider Calle Carlberg'in 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan Ali Türkkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zor bir yarışın kendilerini beklediğini aktaran Ali, "Şili'ye şampiyonluk iddiasıyla gidiyoruz. Dünya şampiyonu olmak kolay değil. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Ancak yine de dünyanın bir ucuna seyahat edeceğiz. Burada yazı yaşarken orada kış ikliminde yarışacağız. Türkiye ile 7 saat farkı olan bir ülkeye gidip, adapte olmamız gerekiyor. Buna benzer bir sürü değişkenin olduğu bir yere dünya şampiyonluğu hedefiyle gidiyoruz. Kolay olmayacak ama ekip olarak iyi hazırlık yaptık. Şans da yanımızda olursa inşallah şampiyon olarak dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Hırvatistan ve Portekiz yarışlarında kürsünün ilk basamağına çıkan Ali, "Sezon genel olarak çok iyiydi. Dört yarışın 2'sini kazandık. Kalan 2'sinde de kazanmaya çok yakındık ama ufak hatalar maalesef bizi galibiyetten etti. Aslında biraz daha şanslı olabilseydik belki 4'te 4 yaparak Şili'ye çok daha rahat gidebilirdik. Her yarışa neredeyse lider başladık ama yine de 4'te 2 kötü değil. Şimdi geriye en önemlisi kaldı, onu da kazanırsak işi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ali Türkkan, kazanmaları durumunda rallide Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğu olacağınıwa dikkati çekerek "Türkiye için rallide gelen ilk dünya şampiyonluğu olacak. Bunu motosiklette Kenan Sofuoğlu başardı, ardından Toprak daha da ileri götürdü. Ben de otomobil sporlarında en azından bunu başlatırsam belki benden sonra gelen nesil bayrağı daha da ileri götürür. Önemli olan o ilk adımı atabilmek. Bence en zoru da o. İnşallah bu sene onu başarırsak camiamız adına da bunun yapılabilirliğini göstermek ve gençlere de cesaret vermek adına önemli bir adım olacak." değerlendirmesini yaptı.

Üzerinde baskı olmadığını anlatan Ali, "Üzerime bir baskı olduğunu söyleyemem. Varsa da pozitif anlamda olur. Zaten işi buraya kadar getirmek bile bizim için başlı başına bir olaydı. İki senedir son yarışa giderken dünya şampiyonu olma adayıyız. Bu sene biraz daha şansımız olursa belki şampiyon olabiliriz. Olamasak da bunun yapılabilirliğini gösterdik. O yüzden bunun gururuyla oraya gideceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'de otomobil sporlarındaki gelişime değinen milli pilot, "Motosiklette, pist otomobillerinde hep bunu görüyorduk. Bu bayrağı rallide devralmak ve ileri götüren kişi olmak benim için çok kıymetli. Önemli bir yükü sırtlandığımı hissediyorum. Bundan da keyif alıyorum. Bu bir baskı oluşturmuyor. Umarım ben de motosikletçi, pistçi kardeşlerimizin yaptığı gibi rallide bayrağımızı zirveye çekebilirim. Şili'ye de bunun için gidiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Türkiye, Dünya, Pilot, Şili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli pilot Ali Türkkan, Şili'de dünya gençler ralli şampiyonluğu için yarışacak - Son Dakika

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