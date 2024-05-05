Milli Pilot Cem Bölükbaşı Le Mans Serisi'nde İkinci Yarışına Çıktı - Son Dakika
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Milli Pilot Cem Bölükbaşı Le Mans Serisi'nde İkinci Yarışına Çıktı

Milli Pilot Cem Bölükbaşı Le Mans Serisi\'nde İkinci Yarışına Çıktı

Milli pilot Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda ikinci yarışına çıktı. Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla Fransa'daki Paul Ricard Yarış pistinde mücadele eden Bölükbaşı, kendi yarış etabını lider olarak tamamladı. Ancak güvenlik aracının avantajlarını kaybetmeleri sonucunda yarışı 8. sırada bitirdi. Şampiyonanın bir sonraki etabı 7 Temmuz'da İtalya'daki Imola Pisti'nde koşulacak.

05.05.2024 23:01
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Milli pilot Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda ikinci yarışına çıktı.

Pilotları hem fiziksel hem zihinsel olarak zorlayan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda (ELMS) mücadele eden Bölükbaşı, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla Fransa'daki Paul Ricard Yarış pistinde yarıştı.

Toplamda 43 tur piste çıkan ve en iyi tur derecesi 1: 45.086 olan milli pilot, kendi yarış etabını lider olarak tamamladı.

Yarış sonrası değerlendirmede bulunan Bölükbaşı, "Bir yandan mutluyum, bir yandan da talihsiz bir yarış oldu. Yarıştığım ilk 1,5 saatte genel klasmanda 22. sıradan 8. sıraya gelmeyi başardık ve kendi klasmanımızda da ilk sıraya yükseldik. Fakat sonrasında yanlış zamanda gelen güvenlik aracıyla avantajımızı kaybettik. Yarışı klasmanda 8. sırada bitirebildik. Podyum ve galibiyet peşinde koşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nın bir sonraki etabı, 7 Temmuz'da İtalya'daki Imola Pisti'nde koşulacak. ???????

Şampiyonlar Le Mans 24 saat yarışına katılacak

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda LMP2 ve LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 olmak üzere üç farklı araç sınıfı bulunuyor.

6 yarışlık sezonun sonunda LMP2'nin şampiyonu ve ikincisi, LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 şampiyonları, Le Mans 24 saat yarışına katılma hakkı kazanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Pilot Cem Bölükbaşı Le Mans Serisi'nde İkinci Yarışına Çıktı - Son Dakika

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