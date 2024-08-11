Milli Rallici Burcu Çetinkaya, Dünya Ralli Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

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Milli rallici Burcu Çetinkaya, 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği Dünya Ralli Şampiyonası'nın hazırlıklarına Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde test sürüşleriyle başladı.

Dünya Şampiyonası öncesi bu yıl 5-8 Eylül'de Yunanistan'daki Akropolis Rallisi'ne de katılacak Çetinkaya, kırsal Karacalık Mahallesi'nde hazırlanan toprak parkurda İtalyan yardımcı pilotu Fabrizia Pons'la tempolarını artırmak için antrenman yapıyor.

Gelecek yılın test sürüşlerine başladığı Eskişehir'de yoğun bir programla hazırlıklarına devam eden milli rallici, otomobilinin yanında "Yusuf Dikeç pozu" verdi.

Burcu Çetinkaya, AA muhabirine, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) ev sahipliğinde bu sporda dünyadaki rekabet seviyesinin en yüksek organizasyonu olduğunu söyledi.

Bu şampiyonada çok uzun süredir kadın pilot ve kadın yardımcı pilotu olan bir ekibin start almadığını belirten Çetinkaya, 15 startla, son 30-40 yılda Dünya Ralli Şampiyonası'nda en çok start alan kadın pilotlardan olduğunu hatırlattı.

Son Dünya Ralli Şampiyonası deneyimini 2018 yılında yaşadığını dile getiren Çetinkaya, "Suudi Arabistan Rallisi'nin de şampiyona takvimine eklendiğini duydum. Bu benim için çok can alıcı bir şey. Bunu duyunca önümüzdeki seneyi de hedef alarak tekrar Dünya Ralli Şampiyonası'na dönmeye karar verdik." dedi.

Çetinkaya, 3 yıl Orta Doğu Ralli Şampiyonası'na katıldığını, defalarca Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerde erkeklerin arasında podyuma çıktığı halde Suudi Arabistan'da daha önce kadınların otomobil kullanması yasak olduğu için yarışamadığını ifade etti.

Yunanistan'daki rallide tek kadın ikili olacaklar

Burcu Çetinkaya, Pons'la Akropolis Rallisi'nde start alacak tek kadın ekibin kendileri olacağını bildirdi.

Pons'un, Dünya Ralli Şampiyonası tarihinde en üst seviyede birkaç kez yarış kazanmış, hem pilot hem yardımcı pilot olarak puan almış tek sporcu olduğunu aktaran Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Ben bir anneyim, o bir anneanne. Tabii ki hızlı gitmeyi hedefliyoruz. O yüzden de zaten bu kadar çok antrenman yapıyoruz. Çünkü bu seviyede bir otomobilden çok uzun süredir uzak kalmıştım. Pons, 1982 yılında efsane pilot Michele Mouton'la beraber Akropolis Rallisi'ni kazandı. Bütün erkeklerin önünde en üst seviyede kazandılar. Benim için de tabii onunla yarışacak olmak çok büyük bir şeref. Michele Mouton kadar gidemiyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapıp kadınların da bu dünyada var olduğunu ve gerçekten süratle gidebildiğini göstermeyi hedefliyoruz."

Çetinkaya, bir başka hedeflerinin de "Yaş ve cinsiyet, hayallerinize engel değildir." sloganıyla yarışmak olduğunu, buna ilişkin "Dikkat, kadın sürücü" gibi yazıların olduğu ironik yapıştırmalar hazırladıklarını bildirdi.

Takipçileriyle bunları paylaşacaklarını anlatan milli rallici, "Aslında sadece bizi takip etmek değil. Başka kadın yarışçılarımız var. Onların da çok güzel hayalleri, hedefleri var. Kadın otomobil sürücülerini; aslında otomobil kullanmayı seven ve otomobil aşkıyla yanıp tutuşan bütün kadınları hedefliyoruz. Hepsini bu yapıştırmaları otomobillerine takıp bizlerle olmaya davet etmek istiyoruz." diye konuştu.

Dünya Ralli Şampiyonası öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Çetinkaya, "Hem çok zorlu bir yarış hem çok uzun kilometreler hem de çok uzun yıllardır start alan bir kadın yok. Burada en üst seviyede yarışan TOK Sport takımıyla, yine Türkiye'mizden bir takım ama aynı zamanda globalde WRC2 klasmanını genelde kazanan takım, Oliver Solberg'le. Dolayısıyla da onlarla yarışacak olmak ayrı bir mutluluk. Antrenman yapıyoruz, çalışıyoruz. Destek olan herkese de teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hazırlıkların oldukça zorlu geçtiğini vurgulayan Çetinkaya, hem otomobile hem de 6 aydır start almadığı toprak zemine alışmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Fabrizia Pons ise Burcu Çetinkaya ile yeniden bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Otomobili henüz çok iyi tanımıyoruz. Yunanistan'ı, yeni etapları çok iyi tanımıyoruz. Dolayısıyla da kolay olmayacak. Yunanistan'da yarışlara katılacak ekipler arasında anneanne olarak tek olmayabilirim ama dünya şampiyonasında dedelerin anneannelerden çok olduğu kesin." değerlendirmesini yaptı.