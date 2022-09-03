Milli serbest dalışçı Rüstem Derin'den üst üste 2 şampiyonluk ve Türkiye rekoru - Son Dakika
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Milli serbest dalışçı Rüstem Derin'den üst üste 2 şampiyonluk ve Türkiye rekoru

03.09.2022 10:34
Milli serbest dalışçı Rüstem Derin'den üst üste 2 şampiyonluk ve Türkiye rekoru

Milli serbest dalışçı Rüstem Derin, mono palet kategorisindeki 88 metrelik Türkiye rekorunun ardından sabit ağırlık paletsiz ip destekli branşta 78 metreye dalarak üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Milli serbest dalışçı Rüstem Derin, mono palet kategorisindeki 88 metrelik Türkiye rekorunun ardından sabit ağırlık paletsiz ip destekli branşta 78 metreye dalarak üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

İstanbul Akvaryum'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin ana sponsorluğunda Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 2022 Türkiye serbest dalış şampiyonasına katılan milli sporcu Rüstem Derin, sabit ağırlık paletsiz ip destekli branşla 78 metre dalarak bir Türkiye şampiyonluğu daha elde etti.

Bu branşta 91metre ile Türkiye rekorunu elinde bulunduran Rüstem Derin, diğer rekor denemelerini dünya şampiyonasına sakladığını belirtti.

1 Eylül'de başlayan şampiyonanın ilk günü kırdığı rekor ve kazandığı şampiyonluklarla, ilk 2 günü 2 altın madalyayla tamamlayan milli sporcu 3. gün çift palet kategorisinde yine şampiyonluk için yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, "Milli sporcu Rüstem Derin'i kazandığı Türkiye şampiyonlukları ve kırdığı rekordan dolayı tebrik ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek dünya kupası ve dünya şampiyonasında da milli sporcumuzun ülkemize yeni başarılar getireceğine inanıyoruz. İstanbul Akvaryum olarak Türk sporunun gelişmesi adına sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli serbest dalışçı Rüstem Derin'den üst üste 2 şampiyonluk ve Türkiye rekoru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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