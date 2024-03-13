Milli Sporcu Bilge Çingigiray, Aida Indoor Open Serbest Dalış Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Sporcu Bilge Çingigiray, Aida Indoor Open Serbest Dalış Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı

Milli Sporcu Bilge Çingigiray, Aida Indoor Open Serbest Dalış Şampiyonası\'nda Türkiye Rekoru Kırdı

Bilge Çingigiray, Aida Indoor Open Serbest Dalış Şampiyonası'nda çift palet dinamik apnea branşında tek nefeste 191 metre ile altın madalyanın sahibi oldu ve Türkiye rekorunu kırdı. Ayrıca, statik apnea branşında da 5 dakika 49 saniye nefesini tutarak ikinci altın madalyasını kazandı. Çingigiray, Overall Winner kupasını alarak organizasyonu birincilikle tamamladı.

13.03.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli sporcu Bilge Çingigiray, Aida Indoor Open Serbest Dalış Şampiyonası'nda çift palet dinamik apnea branşında tek nefeste 191 metre ile altın madalyanın sahibi oldu ve Türkiye rekorunu kırdı.

Bilge Çingigiray, AIDA tarafından Sırbistan'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye rekorunu elde etti. Bir önceki rekor da 166 metre ile Çingigiray'a aitti.

Çift palette rekor kırarak altın madalyanın sahibi olan Çingigiray, statik apnea branşında da tek nefeste 5 dakika 49 saniye nefesini tutarak ikinci altın madalyasını kazandı.

Milli dalgıç, en yüksek puandaki sporcuya verilen Overall Winner kupasının sahibi oldu ve organizasyonu toplamda da birincilikle tamamladı.

İki altın madalya kazanan Bilge Çingigiray, çok mutlu olduğunu belirterek, "Sezonun ilk yarışmasında birçok ülkeden katılım sağlanan bu büyük organizasyonda heyecanım oldukça yüksekti. Önümde Türkiye şampiyonası ve temmuz ayında Sırbistan'da gerçekleşecek olan CMAS Dünya Şampiyonası var. Asıl hedefim her zamanki gibi ülkemizin şanlı bayrağını gururla temsil etmek ve dünyanın en iyi sporcuları arasındaki yerimi korumak olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Sporcu Bilge Çingigiray, Aida Indoor Open Serbest Dalış Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final Maçları Ankara'da Oynanacak
    16:43 Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final Maçları Ankara'da Oynanacak

    Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları, 13-14 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlar THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak. Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile Spor Toto yarı finalde karşılaşacak. Yarı final maçlarını kazanan takımlar, 14 Nisan'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek.

  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye Operasyon Yapılacağını İddia Etti
    16:43 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye Operasyon Yapılacağını İddia Etti

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında TFF'nin kendi menfaatleri için hareket ettiğini ve gelecekte operasyonlara maruz kalacaklarını iddia etti. Koç, ayrıca haklarını aradıklarını ve ekstra bir şey istemediklerini belirtti.

  • Bilecik, U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları'na ev sahipliği yapacak
    16:36 Bilecik, U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları'na ev sahipliği yapacak

    Bilecik, U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları'na ev sahipliği yapacak. Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleşen kura çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve turnuvaya katılacak takım temsilcileri katıldı. A ve B grubunda 6 takımın mücadele edeceği turnuva yarın başlayacak ve final maçı 17 Mart günü oynanacak.

  • Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi'ne adım adım ilerliyor
    16:32 Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi'ne adım adım ilerliyor

    Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, play-off finallerinde 3 maça çıkacak. Eğer final grubunu ilk ikide bitirirse Sultanlar Ligi'ne katılacak. Başkan Hadi Türk, şampiyon olarak döneceklerine inandığını söyledi.

  • Büyükler ve Gençler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erzincan'da düzenlenecek
    16:16 Büyükler ve Gençler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erzincan'da düzenlenecek

    Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler ve Gençler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, bu hafta sonu Erzincan'da gerçekleştirilecek. Ergan Dağı'nın ev sahipliği yapacağı şampiyona, dikey yarış ve karma bayrak yarışı olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Dikey yarış 16 Mart'ta, karma bayrak yarışı ise 17 Mart'ta yapılacak. Şampiyonanın teknik toplantısı ise 15 Mart'ta gerçekleştirilecek.

  • Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
    16:14 Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a canlı yayında FETÖ konusunda tepki göstererek, ''Fenerbahçe'ye FETÖ konusunda çamur atacak en son kurumun başında siz gelirsiniz, Galatasaraylılar'' dedi.

  • Ali Koç, Galatasaray'ın medyada algı oluşturduğunu söyledi
    16:09 Ali Koç, Galatasaray'ın medyada algı oluşturduğunu söyledi

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısında Galatasaray'ın medyada algı oluşturduğunu ve ayrıcalık istediğini belirtti. Koç, hakemlerin Fenerbahçe ve Galatasaray arasında çifte standardı olduğunu ve Süper Kupa maçıyla ilgili suçlamaları reddetti.

  • A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı İstanbul'da Hazırlık Kampı Düzenleyecek
    16:04 A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı İstanbul'da Hazırlık Kampı Düzenleyecek

    Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı 22-30 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenecek olan kampta 23 milli sporcu yer alacak.

  • Hakkarigücüspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 3-2 yenildi
    16:04 Hakkarigücüspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 3-2 yenildi

    Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. hafta erteleme maçında Hakkarigücüspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 3-2 yenildi. Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekip, maçın son dakikalarında bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

  • Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İzci Liderleriyle Bir Araya Geldi
    16:01 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İzci Liderleriyle Bir Araya Geldi

    Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kağıtspor Kulübü önderliğinde düzenlenen iftar programında izci liderleriyle bir araya geldi. Gençlere dokunmaya devam etmelerini ve vazgeçmemelerini söyleyen Büyükakın, izci liderlerinin yeni nesillere değerleri aşılamalarını ve gençlere dokunmaya devam etmelerini istedi.

  • Gaziantep Gençlik Spor, Efeler Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor
    16:00 Gaziantep Gençlik Spor, Efeler Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor

    Voleybol Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda normal sezonu namağlup lider tamamlayan Gaziantep Gençlik Spor, Efeler Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Takım, Konya'da başlayacak yarı final etabının hazırlıklarını tamamladı ve ilk maçını Niksar Belediyespor ile yapacak.


15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:17 Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulaması Bundan böyle görüşlere çıkmayacak Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulaması! Bundan böyle görüşlere çıkmayacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:11 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
15:25 Bolu’da hapis cezası bulunan şahıs polisi görünce intihar etti Bolu'da hapis cezası bulunan şahıs polisi görünce intihar etti
14:57 Mardin’de 13 yıllık kan davası krizi Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi Mardin'de 13 yıllık kan davası krizi! Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi
14:43 Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
14:40 Ali Koç’tan Galatasaray’a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz
14:07 Seçil Erzan’ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı Seçil Erzan'ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 16:57:05. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Sporcu Bilge Çingigiray, Aida Indoor Open Serbest Dalış Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement