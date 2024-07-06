Milli sporcu Halime Yıldız, Tuz Gölü'nde badminton oynadı - Son Dakika
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Milli sporcu Halime Yıldız, Tuz Gölü'nde badminton oynadı

Milli sporcu Halime Yıldız, Tuz Gölü\'nde badminton oynadı

Aksaray'da 5 Temmuz Dünya Badminton Günü dolayısıyla milli sporcu Halime Yıldız, Tuz Gölü'nde badminton oynayarak farkındalık yaratmaya çalıştı. Doğuştan kalça çıkıklığı nedeniyle ortopedik engeli bulunan Yıldız, Paralimpik Badminton SL3 Kadınlar 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

06.07.2024 12:32
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Milli sporcu Halime Yıldız, "Dünya Badminton Günü"nde Tuz Gölü'nde badminton oynadı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, - Aksaray'da 5 Temmuz Dünya Badminton Günü dolayısı milli sporcu Halime Yıldız'ın Tuz Gölü'nde gün batımında farkındalık yaratmak için hocalarıyla badminton oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Aksaray'da akraba evliliğinden dolayı doğuştan kalça çıkıklığı nedeni ile ortopedik engeli bulunan milli sporcu Halime Yıldız (44), Paralimpik Badminton SL3 Kadınlar 2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları'na hazırlıklarını sürdürüyor. 5 Temmuz Dünya Badminton Günü ve 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na 40 gün kala idman yaparak moral depoladı.

TUZ GÖLÜNDE BADMİNTON OYNAMAK ZORMUŞ

Eskil ilçesinde gün batımında badminton idmanı yaptıklarını belirten Yıldız, "Tuz Gölü'nde badminton oynamak, Aksaray'ı Tuz Gölü'nü ve Badminton birleştirip bir farkındalık yaratmak amaçlı yaptık. Tuz Gölü'nde badminton oynamanın gerçekten çok zor olduğu gördüm. Para Badminton dünya 2'ncisi 3'üncüsü ve Avrupa oyunlarında ise birçok turnuvada 1'inci oldum. Olimpiyatlara kota da aldım. Orada hedefim ise Aksaray ve Türkiye'ye adına altın madalya kazanıp ülkemi gururlandırmak istiyorum. Bunun için çok emek veriyoruz ve çok güzel bir ekibim var. Beni valimiz, belediye başkanımız destekliyor. Bende destek sağlayan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli sporcu Halime Yıldız, Tuz Gölü'nde badminton oynadı - Son Dakika

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