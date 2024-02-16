Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı.

16.02.2024 21:55
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı.

Kaynak: AA

Nesrin Baş, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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